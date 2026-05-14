Fenomen Testo Taylan tahliye oldu!

Yaklaşık 60 gündür cezaevinde bulunan Danyıldız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda sanığın tahliyesine hükmetti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı içeriklere ilişkin inceleme başlattı.

Soruşturmanın, Danyıldız’ın YouTube platformunda yayımladığı 'Sosyal Mühendis Akademi' adlı içerik üzerine başlatıldığı öğrenilmişti. İddiaya göre söz konusu videoda 'sosyal deney' formatı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içeriklerin yer aldığı öne sürülmüştü.

Savcılık, içeriklerin kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar içerdiğini, bu tür eylemlerin toplumda normalleştirildiği iddiasını gündeme getirdi.

Videoya ilişkin inceleme başlatılmıştı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında içerik üreticileri Y.H. ve U.U. İstanbul’da gözaltına alındı. Aynı süreçte 'Testo Taylan' olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız da Kocaeli’nde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Adliyeye sevk edilen Y.H. ve U.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Danyıldız da ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükselmişti.

MAHKEME SÜRECİ VE TAHLİYE KARARI

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, Taylan Özgüç Danyıldız’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi. Böylece yaklaşık iki ay süren tutukluluk süreci sona ermiş oldu.