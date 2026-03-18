Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Hande Erçel uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltı Listesinin Tamamı:
1.Fikret ORMAN
2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)
3.Hakan SABANCI
4.Kerim SABANCI
5.Hande ERÇEL
6.Burak ELMAS
7.Sezgin KÖYSÜREN
8.Ferhat AYDIN
9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK
10.Koray SERENLİ
11.Onur BÜKÇÜ
12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ
13.Kaan MELLART
14.Didem SOYDAN
15.Onur TALAY
16.Mustafa TARİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında iş insanı Fikret Orman'ı gözaltına almıştı.
Gözaltı kararı verilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken sabah saatlerinde detaylar da netleşti.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'la birlikte Güzide Duran gözaltına alındı. Duran ve Orman'ın birlikte gözaltına alındıkları öğrenildi.
Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı’nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Didem Soydan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Galatasaray eski başkanı Burak Elmas da gözaltına alınıp, sağğlık kontrolüne götürüldü.
Burak Elmas