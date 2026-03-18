Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Hande Erçel uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

14 İSİM GÖZALTINDA, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltı Listesinin Tamamı:

1.Fikret ORMAN

2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)

3.Hakan SABANCI

4.Kerim SABANCI

5.Hande ERÇEL

6.Burak ELMAS

7.Sezgin KÖYSÜREN

8.Ferhat AYDIN

9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK

10.Koray SERENLİ

11.Onur BÜKÇÜ

12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ

13.Kaan MELLART

14.Didem SOYDAN

15.Onur TALAY

16.Mustafa TARİ

FİKRET ORMAN DA GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında iş insanı Fikret Orman'ı gözaltına almıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken sabah saatlerinde detaylar da netleşti.

BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDILAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'la birlikte Güzide Duran gözaltına alındı. Duran ve Orman'ın birlikte gözaltına alındıkları öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı’nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Didem Soydan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

BURAK ELMAS, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas da gözaltına alınıp, sağğlık kontrolüne götürüldü.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır