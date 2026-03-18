Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Hande Erçel uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran, Lütfiye Tuğçe Özbudak ve oyuncu Hande Erçel'in de olduğu 16 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi, bazı isimler gözaltına alındı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

14 İSİM GÖZALTINDA, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltı Listesinin Tamamı:

1.Fikret ORMAN
2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)
3.Hakan SABANCI
4.Kerim SABANCI
5.Hande ERÇEL
6.Burak ELMAS
7.Sezgin KÖYSÜREN
8.Ferhat AYDIN
9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK
10.Koray SERENLİ
11.Onur BÜKÇÜ
12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ
13.Kaan MELLART
14.Didem SOYDAN
15.Onur TALAY
16.Mustafa TARİ

FİKRET ORMAN DA GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında iş insanı Fikret Orman'ı gözaltına almıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken sabah saatlerinde detaylar da netleşti.

BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDILAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'la birlikte Güzide Duran gözaltına alındı. Duran ve Orman'ın birlikte gözaltına alındıkları öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı’nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Didem Soydan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

BURAK ELMAS, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas da gözaltına alınıp, sağğlık kontrolüne götürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fikret Orman uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı Fikret Orman uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçış planı ortaya çıktı: Dikkat çeken İzzet Yıldızhan detayıAlaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçış planı ortaya çıktı: Dikkat çeken İzzet Yıldızhan detayı
Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktıErol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

