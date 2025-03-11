Final kararından vazgeçildi! Halef dizisi olmayınca Siyah Kalp’e devam kararı alındı

Perşembe akşamları Show TV’de ekranlara gelen Siyah Kalp dizisi final yapacaktı. Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp'te reytingler artmaya başlayınca şaşırtan bir karar alındı.

HALEF DİZİSİ KADROSU KURULAMAYINCA...

Show TV’nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp sezona ertelenmesi ve Siyah Kalp’in de reytinglerinin artması üzerine dizinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

İKİNCİ SEZON BİLE OLABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 35. Bölümde bitmesi yönünde… Sezon sonunda da yüksek izlenmeler devam ederse ikinci sezonun da olabileceği konuşuluyor.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.