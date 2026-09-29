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Özcan Deniz Aydın Adliyesi'nde ifade verdi! 'Haksız ve yersiz...'

Aydın'da kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada davayı "yersiz ve haksız" olarak nitelendirerek kardeşine destek verdiğini söyledi.

Özcan Deniz Aydın Adliyesi'nde ifade verdi! 'Haksız ve yersiz...'

Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşleri Yurda Deniz tarafından diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten Deniz, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

Özcan Deniz Aydın Adliyesi nde ifade verdi! Haksız ve yersiz... 1

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" dedi.

Özcan Deniz Aydın Adliyesi nde ifade verdi! Haksız ve yersiz... 2

Mahkeme, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı (uyarısı) yapılmasına karar verildiği öğrenilirken, Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

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Özcan Deniz Adliye ifade
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