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Çirkin için 'erken final' dendi! Başroller veda etti

Star Tv'nin sevilen dizisi Çirkin reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca final kararı verildi. Dizinin başrolleri Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul projeye sosyal medya üzerinden veda etti.

Çirkin için 'erken final' dendi! Başroller veda etti
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Star dizisi Çirkin, yeni sezonda reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Dizi için hemen final kararı verildi.

Çirkin için erken final dendi! Başroller veda etti 1

  1. bölümle ekran macerasını noktalayacak olan Çirkin'in 4 Ekim pazar günü final yapacağı öğrenildi. Dizinin final kararının ardından başroller Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan veda paylaşımı geldi.

Derya Pınar Ak, çekimler sırasında kaydedilen kamera arkası görüntüleri 'Hoşça kal Çirkin.' notuyla paylaştı.

Çirkin için erken final dendi! Başroller veda etti 2

Dizide Meryem’in çocukluk aşkı Kadir karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, partnerinin paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.

Çirkin için erken final dendi! Başroller veda etti 3

Ertuğrul’un paylaşımına eklediği, “Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz” notu ise dikkat çekti.

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