Çirkin için 'erken final' dendi! Başroller veda etti

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Star dizisi Çirkin, yeni sezonda reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Dizi için hemen final kararı verildi.

bölümle ekran macerasını noktalayacak olan Çirkin'in 4 Ekim pazar günü final yapacağı öğrenildi. Dizinin final kararının ardından başroller Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan veda paylaşımı geldi.

Derya Pınar Ak, çekimler sırasında kaydedilen kamera arkası görüntüleri 'Hoşça kal Çirkin.' notuyla paylaştı.

Dizide Meryem’in çocukluk aşkı Kadir karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, partnerinin paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ertuğrul’un paylaşımına eklediği, “Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz” notu ise dikkat çekti.