Çirkin için 'erken final' dendi! Başroller veda etti

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Star dizisi Çirkin, yeni sezonda reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Dizi için hemen final kararı verildi.
Derya Pınar Ak, çekimler sırasında kaydedilen kamera arkası görüntüleri 'Hoşça kal Çirkin.' notuyla paylaştı.
Dizide Meryem’in çocukluk aşkı Kadir karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, partnerinin paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.
Ertuğrul’un paylaşımına eklediği, “Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz” notu ise dikkat çekti.