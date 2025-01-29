Fulden Uras'ın acı günü! Babasını kaybetti

'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım', 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Fulden Uras bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

24 kez ameliyat masasına yatan ünlü isim şimdi de baba acısıyla sarsıldı. Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.

ANNESİNİ DE KAYBETMİŞTİ

Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK SORUNLARI İLE UĞRAŞIYORDU

56 yaşındaki şarkıcı Fulden Uras, sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle son 13 yılda 24 ameliyat olmuştu.