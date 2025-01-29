MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fulden Uras'ın acı günü! Babasını kaybetti

Fulden Uras'ın acı günü! Babasını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Fulden Uras şimdi de baba acısıyla sarsıldı. Fulden Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mutlu Otman'ı kaybettiğini duyurdu.

Fulden Uras'ın acı günü! Babasını kaybetti

'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım', 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Fulden Uras bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

24 kez ameliyat masasına yatan ünlü isim şimdi de baba acısıyla sarsıldı. Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.

fulden 0

ANNESİNİ DE KAYBETMİŞTİ

Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

fulden 1

SAĞLIK SORUNLARI İLE UĞRAŞIYORDU

56 yaşındaki şarkıcı Fulden Uras, sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle son 13 yılda 24 ameliyat olmuştu.

fulden 2

Anahtar Kelimeler:
Fulden Uras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Turp' yanıtı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Turp' yanıtı

Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...

Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...

Jose Mourinho, Manchester United'a tek telefonla işi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Jose Mourinho, Manchester United'a tek telefonla işi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Yer Bursa... Arkadaşını öldürüp yaktı ardından da psikiyatriste gitti!

Yer Bursa... Arkadaşını öldürüp yaktı ardından da psikiyatriste gitti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.