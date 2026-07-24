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Fulya Zenginer 'kilo almışsın' yorumundan rahatsız oldu

Fulya Zenginer'in son paylaşımına pek çok yorum yağdı. Gelen 'kilo almışsın' yorumu Fulya Zenginer'i sinirlendirdi.

Fulya Zenginer 'kilo almışsın' yorumundan rahatsız oldu

"Küçük Kadınlar" ve "Benim İçin Üzülme" dizileriyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Aile hayatını ve mutluluğunu sosyal medya hesabında sık sık paylaşan Zenginer, son olarak evlilik yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

Oyuncu paylaşımında, "Altıncı evlilik yıl dönümümüz 2+6. Senemiz. Çok severek, çok gülerek ,yer yer kavga ederek , yan yana ağlayarak , sırt sırta çalışarak geçen 8 sene. Ailemiz için binlerce kez şükür" ifadelerini kullanarak hem eşine olan sevgisini hem de aile mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Fulya Zenginer kilo almışsın yorumundan rahatsız oldu 1

Oyuncu son olarak doğum günü paylaşımıyla dikkat çekti. Pastasını üflediği anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Takipçilerinden birinin yaptığı yorum oyuncuyu kızdırdı.

Fulya Zenginer kilo almışsın yorumundan rahatsız oldu 2

Fulya Zenginer'e takipçisi 'ne kadar kilo almışsın' yorumunda bulundu. Oyuncu, "Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fulya Zenginer
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