Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak zaman zaman sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan çift birlikte tatile çıktı.

Mısır'ın Hurgada şehrinde tatil yapan çiftten Ahu Yağtu, yeni yaşını da burada karşıladı. Bora Cengiz, 48 yaşına giren sevgilisi için romantik bir doğum günü kutlaması organizasyonu yaptı.

Sahilde at üstünde geçirdikleri eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ikili, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Ahu Yağtu, tatil karelerini sosyal medya hesabından yayımlayarak o anları ölümsüzleştirdi. Ünlü isim paylaştığı karelere; "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler" notunu düştü.

Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.