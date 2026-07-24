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Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisinden 12 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşayan Yağtu sevgilisiyle Mısır'a tatile gitti. Ünlü ismin doğum gününe özel tatili kısa sürede gündem oldu.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı 1

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak zaman zaman sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan çift birlikte tatile çıktı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı 2

Mısır'ın Hurgada şehrinde tatil yapan çiftten Ahu Yağtu, yeni yaşını da burada karşıladı. Bora Cengiz, 48 yaşına giren sevgilisi için romantik bir doğum günü kutlaması organizasyonu yaptı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı 3

Sahilde at üstünde geçirdikleri eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ikili, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı 4

Ahu Yağtu, tatil karelerini sosyal medya hesabından yayımlayarak o anları ölümsüzleştirdi. Ünlü isim paylaştığı karelere; "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler" notunu düştü.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı 5

Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile kaçtı! Doğum gününü böyle kutladı 6

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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