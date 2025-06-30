MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Futbolcu Barış Alper Yılmaz yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracı dikkat çekti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz gecelerde yakalandı. Görevlinin uyarısı sonrası panikleyen Barış Alper Yılmaz kadın arkadaşını geride bırakıp gidince gündem oldu.

Futbolcu Barış Alper Yılmaz yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracı dikkat çekti
Kubra Akalın

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz gecelerde ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan futbolcu bu sefer yakalandı.

Barış Alper Yılmaz, önceki akşam menajeriyle bir oteldeydi. İlerleyen saatlerde yıldız futbolcuya sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arkadaşı da eşlik etti.

Saat 01.00’da sarışın bir güzelle mekandan ayrılan futbolcu, görevlilerin, “Gazeteciler var” uyarısıyla hemen arkadaşından ayrıldı.

Futbolcu Barış Alper Yılmaz yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracı dikkat çekti 1

LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Posta'nın haberine göre; yaklaşık 25 milyon lira değerindeki lüks aracına binen futbolcu, arkadaşını mekânın ilerisine gönderdi. Ancak futbolcu Barış Alper Yılmaz dönmedi ve sevgilisini tek başına bırakıp gitti.

Futbolcu Barış Alper Yılmaz yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracı dikkat çekti 2

Şok yaşayan sevgilisi de bir süre Bebek’te yürüdükten sonra kendi aracına binip otelden uzaklaştı.

Futbolcu Barış Alper Yılmaz yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracı dikkat çekti 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merve Sevi Barış Akarsu'yu unutmadı! Beğeni yağdıMerve Sevi Barış Akarsu'yu unutmadı! Beğeni yağdı
Plajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktıPlajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı "Özel el çektirilmelidir" dedi! Mahkeme davayı 8 Eylül'e erteledi

CHP'nin kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı "Özel el çektirilmelidir" dedi! Mahkeme davayı 8 Eylül'e erteledi

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Plajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Plajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Ünlü futbolcu yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracına bir bakan bir daha baktı

Ünlü futbolcu yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracına bir bakan bir daha baktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.