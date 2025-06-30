Futbolcu Barış Alper Yılmaz yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracı dikkat çekti

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz gecelerde ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan futbolcu bu sefer yakalandı.

Barış Alper Yılmaz, önceki akşam menajeriyle bir oteldeydi. İlerleyen saatlerde yıldız futbolcuya sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arkadaşı da eşlik etti.

Saat 01.00’da sarışın bir güzelle mekandan ayrılan futbolcu, görevlilerin, “Gazeteciler var” uyarısıyla hemen arkadaşından ayrıldı.

LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Posta'nın haberine göre; yaklaşık 25 milyon lira değerindeki lüks aracına binen futbolcu, arkadaşını mekânın ilerisine gönderdi. Ancak futbolcu Barış Alper Yılmaz dönmedi ve sevgilisini tek başına bırakıp gitti.

Şok yaşayan sevgilisi de bir süre Bebek’te yürüdükten sonra kendi aracına binip otelden uzaklaştı.