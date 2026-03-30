Futbolcu Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes evlendi! Metehan Baltacı detayı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bir dönem fırtınalı şekilde gündeme gelen Ala Tokel ile ayrıldıktan sonra gönlünü Portekizli model Oriana Correia Gomes’e kaptırmıştı.

Miss Universe Spain yarışmasında finalist olan Oriana'ya geçtiğimiz aylarda Boğaz'da evlilik teklifi eden Bertuğ Yıldırım'dan yeni haber var.

Bertuğ Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi. Ünlü futbolcunun nikah şahidi Göksel Gümüşdağ oldu.

Düğüne, geçen hafta cezaevinden çıkan Metehan Baltacı da katıldı. Metehan Baltacı paylaşıma ise "Her zaman her yerde" notunu düştü.

ORIANA CORREIA GOMES KİMDİR?

Miss Universe Spain finalistleri arasında yer alan Oriana Correia Gomes model olarak tanınıyor.