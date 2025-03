3 Mart 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Hangi Dizi ve Programlar Yayında?

3 Mart yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de Uzak Şehir 16. bölümü, TRT1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölümü, Now TV’de ise Kızıl Goncalar 40. bölümü ekranlara gelecek. Ayrıca ATV’de Can Borcu, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar bölümleri, Star TV’de ise Yalancı Yarim yerli sinema filmi yayınlanacak. TV8’de ise her akşam olduğu gibi Survivor All Star-Gönüllüler heyecanı yaşanacak.

İşte 3 Mart 2025 Pazartesi günü TV yayın akışının tüm detayları...