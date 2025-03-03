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  4. 3 Mart 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Hangi Dizi ve Programlar Yayında?

3 Mart 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Hangi Dizi ve Programlar Yayında?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 15:27
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3 Mart 2025 Pazartesi akşamı TV’de neler var sorusu iftar saati yaklaştıkça araştırılmaya başlandı. İşte Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Now TV ve TV8’in yayın akışında olan diziler ve programlar...

3 Mart yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de Uzak Şehir 16. bölümü, TRT1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölümü, Now TV’de ise Kızıl Goncalar 40. bölümü ekranlara gelecek. Ayrıca ATV’de Can Borcu, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar bölümleri, Star TV’de ise Yalancı Yarim yerli sinema filmi yayınlanacak. TV8’de ise her akşam olduğu gibi Survivor All Star-Gönüllüler heyecanı yaşanacak.

İşte 3 Mart 2025 Pazartesi günü TV yayın akışının tüm detayları...

Mynet'in Sesi

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Yalancı Yarim

22:00 Kral Kaybederse

00:30 Sahipsizler

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Yaz Şarkısı

TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:15 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Vefa Sultan

01:35 Bir Zamanlar İstanbul

03:00 Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması

04:35 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:00 Başka Bir Gün

02:00 Kardelenler

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

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