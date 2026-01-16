SPOR

Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "ünlülere yönelik" başlattığı operasyon kapsamında eski futbolcu Ümit Karan için karar verildi. Ümit Karan “Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Burak Kavuncu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik bir operasyon için harekete geçti. Daha önce ifadesi alınan Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ümit Karan için karar verildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ!

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre; ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÜNLÜLER OPERASYONUNDA SICAK GELİŞME

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 6 kişi adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İşte adli kontrol istenen 6 kişinin tamamı:

Fatih Gürdeğir
Ali Gürbüz
Emir Sağıroğlu
Ulaş Yağmur
Bade Nogay
Çağla Boz

EV HAPSİ İSTEMİYLE SEVK EDİLDİ

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3 kişi ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İşte o isimler:

Burak Doğan
Mert Ayaydın
Merve Duran

