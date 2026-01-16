İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik bir operasyon için harekete geçti. Daha önce ifadesi alınan Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ümit Karan için karar verildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre; ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 6 kişi adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İşte adli kontrol istenen 6 kişinin tamamı:
Fatih Gürdeğir
Ali Gürbüz
Emir Sağıroğlu
Ulaş Yağmur
Bade Nogay
Çağla Boz
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3 kişi ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İşte o isimler:
Burak Doğan
Mert Ayaydın
Merve Duran
