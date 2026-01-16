İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik bir operasyon için harekete geçti. Daha önce ifadesi alınan Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ümit Karan için karar verildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ!

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre; ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÜNLÜLER OPERASYONUNDA SICAK GELİŞME

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 6 kişi adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İşte adli kontrol istenen 6 kişinin tamamı:

Fatih Gürdeğir

Ali Gürbüz

Emir Sağıroğlu

Ulaş Yağmur

Bade Nogay

Çağla Boz

EV HAPSİ İSTEMİYLE SEVK EDİLDİ

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3 kişi ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İşte o isimler:

Burak Doğan

Mert Ayaydın

Merve Duran