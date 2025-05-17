4 milyon dolarlık servetiyle voleybolun en zenginleri listesine girdi! Zehra Güneş ultra lüks villasıyla gündemde! Her detay düşünülmüş...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş sezonun sona ermesiyle birlikte yorgunluk atmak için soluğu yurt dışında almıştı.

ULTRA LÜKS VİLLASIYLA GÜNDEMDE

Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Güneş, şimdi de ultra lüks villasıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl 4 milyon dolarlık servetiyle voleybolun en zenginleri listesine giren Zehra Güneş, yeni villasının tasarımı için iç mekan ve mimari Şafak Çak ile anlaştı.

Ünlü mimar, sosyal medyada önce Zehra Güneş ile bir kaç gün önce çekilmiş olan boş villanın bahçesinden bir fotoğraf yayınladı daha sonra ise Zehra Güneş'in villası için düşünülen projenin görsellerini takipçileriyle paylaştı.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR Görüntülere göre Zehra’nın bahçesine isminin baş harfi Z’nin merkezinde olduğu güneş şeklinde bir yer döşemesi yaptıracak.