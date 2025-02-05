MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 5 maddede Jennifer Lopez'in genç kalma sırrı! Cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi

5 maddede Jennifer Lopez'in genç kalma sırrı! Cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez, 55 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ve sahnedeki enerjisiyle milyonları peşinden sürüklüyor. Yıllardır tanıdığımız ünlü şarkıcı ve oyuncu, hem sahnede hem de günlük hayatında adeta yıllara meydan okuyor. Peki, Lopez'in bu gençlik sırrı ne?

55 yaşına gelmiş olmasına rağmen sahnedeki enerjisi, genç görünümü ve fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, her zaman gündemdeki isimlerden biri olmayı başarıyor.

Yıllardır kariyerinde zirveye oynayan ünlü şarkıcı ve oyuncu, yaşına rağmen genç kalmasıyla ve görünümüyle "Sırrı ne?" dedirtiyor. İşte 5 maddede Jennifer Lopez'in genç kalma sırrı!

BOL BOL SU İÇİYOR

Lopez, genç görünümünü ve fit halini büyük ölçüde güneş kremine borçlu olduğunu açıkladı. *Gel Konuşalım* programında yer alan habere göre, Lopez, cildini korumanın ve sağlıklı tutmanın en önemli sırrının güneş kremi kullanmak olduğunu belirtiyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve sık sık takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Lopez, bu sırrını da açıkça paylaşarak, genç kalmanın basit ama etkili bir yolu olduğunu vurgulamış oldu. Güneş kremi, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak, yaşlanma belirtilerinin önüne geçmeye yardımcı oluyor.

55 yaşındaki yıldızın bir diğer sırrı ise bol bol su içmesi...

Jennifer Lopez’ egzersizlerini de aksatmıyor. Ünlü isim rutin egzersizlerini Tracy Anderson metodu ile birlikte yoga ve dansla birleştirmeyi seviyor.

Lopez, güne 90 kalorilik bir süt ve kinoa shake ile başlıyor. Öğle yemeklerinde somon ve yanında brokoli, kabak ve biber gibi haşlanmış sebze tercih ediyor. Akşamları ise pirinç pilavı ve fasulye ya da beyaz etle günlük öğününü tamamlıyor.

Jennifer Lopez, gün içindeki yoğun programına rağmen uyku konusuna özel hassasiyet gösteriyor. 7 ila 9 saat arası mutlaka uyuduğunu belirtiyor hatta boş günlerinde bu saatleri 10-11 saate çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Ciddi risk var

Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Ciddi risk var

Açık ara fark var! Adaylık tartışmasının ortasında gündem yaratacak anket

Açık ara fark var! Adaylık tartışmasının ortasında gündem yaratacak anket

Bakanlık ifşa listesini yeniledi... Sucuktan tavuk kafası, fıstıklı özel baklavadan ay çekirdeği çıktı!

Bakanlık ifşa listesini yeniledi... Sucuktan tavuk kafası, fıstıklı özel baklavadan ay çekirdeği çıktı!

Cengiz'i Avrupa'dan alan olmayınca o kulüp devreye girdi!

Cengiz'i Avrupa'dan alan olmayınca o kulüp devreye girdi!

Aldatılan kadından şeytani tuzak

Aldatılan kadından şeytani tuzak

Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece hayatının şaşkınlığını yaşadı...

Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece hayatının şaşkınlığını yaşadı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.