5 maddede Jennifer Lopez'in genç kalma sırrı! Cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi

55 yaşına gelmiş olmasına rağmen sahnedeki enerjisi, genç görünümü ve fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, her zaman gündemdeki isimlerden biri olmayı başarıyor.
Yıllardır kariyerinde zirveye oynayan ünlü şarkıcı ve oyuncu, yaşına rağmen genç kalmasıyla ve görünümüyle "Sırrı ne?" dedirtiyor. İşte 5 maddede Jennifer Lopez'in genç kalma sırrı!
Lopez, genç görünümünü ve fit halini büyük ölçüde güneş kremine borçlu olduğunu açıkladı. *Gel Konuşalım* programında yer alan habere göre, Lopez, cildini korumanın ve sağlıklı tutmanın en önemli sırrının güneş kremi kullanmak olduğunu belirtiyor.
Instagram'ı aktif olarak kullanan ve sık sık takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Lopez, bu sırrını da açıkça paylaşarak, genç kalmanın basit ama etkili bir yolu olduğunu vurgulamış oldu. Güneş kremi, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak, yaşlanma belirtilerinin önüne geçmeye yardımcı oluyor.
55 yaşındaki yıldızın bir diğer sırrı ise bol bol su içmesi...
Jennifer Lopez’ egzersizlerini de aksatmıyor. Ünlü isim rutin egzersizlerini Tracy Anderson metodu ile birlikte yoga ve dansla birleştirmeyi seviyor.
Lopez, güne 90 kalorilik bir süt ve kinoa shake ile başlıyor. Öğle yemeklerinde somon ve yanında brokoli, kabak ve biber gibi haşlanmış sebze tercih ediyor. Akşamları ise pirinç pilavı ve fasulye ya da beyaz etle günlük öğününü tamamlıyor.
Jennifer Lopez, gün içindeki yoğun programına rağmen uyku konusuna özel hassasiyet gösteriyor. 7 ila 9 saat arası mutlaka uyuduğunu belirtiyor hatta boş günlerinde bu saatleri 10-11 saate çıkarıyor.
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