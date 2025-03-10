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  4. 52 yaşındaki Defne Samyeli'nin güzellik sırrı! Kızları bile şaşırıyormuş: Her sabah...

52 yaşındaki Defne Samyeli'nin güzellik sırrı! Kızları bile şaşırıyormuş: Her sabah...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 11:21
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Defne Samyeli, doğal güzellik ve sağlıklı yaşam ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Soğuk duş ve kuru fırçalama yaptığını anlatan Defne Samyeli 52 yaşında yıllara meydan okuyor.

Defne Samyeli günlük güzellik rutinini anlatarak yıllara nasıl meydan okuduğunun sırrını paylaştı.

Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı konuşmada, kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum" dedi.

Mynet'in Sesi

DEFNE SAMYELİ'NİN GÜZELLİK RUTİNİ

Samyeli'nin güzellik sırrı, vücuduna uyguladığı doğal bakım ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarında gizli. Samyeli, güzellik rutini hakkında şunları söyledi:

“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım."

Samyeli'nin güzellik sırrı sadece dış güzellik ile sınırlı değil. Şarkıcı, “Biraz canım sıkılırsa ya spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi, akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak" dedi.

FİT GÖRÜNÜM İÇİN İPUÇLARI

FİT GÖRÜNÜM İÇİN İPUÇLARI

Kuru Fırçalama ile Canlı Cilt: Sabahları cilt üzerinde kan dolaşımını hızlandırmak için kuru fırçalama yapmayı alışkanlık haline getirin.

Soğuk Duş ile Cilt Tazeliği: Soğuk suyla duş almak, cildi sıkılaştırır, enerji verir ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

Spor ve Aktivite: Hareket, sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz. Sabahları hafif egzersizler yaparak güne zinde başlayabilirsiniz.

Zihinsel Sağlık: Akıl sağlığınızı koruyarak, ruh halinizin güzelliğiniz üzerinde etkili olmasını sağlayın.

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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