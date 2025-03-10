52 yaşındaki Defne Samyeli'nin güzellik sırrı! Kızları bile şaşırıyormuş: Her sabah...

Samyeli'nin güzellik sırrı sadece dış güzellik ile sınırlı değil. Şarkıcı, “Biraz canım sıkılırsa ya spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi, akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak" dedi.