Adriana Lima'nın lüks villası satışta! 16 milyon dolar istenen evde yok yok...

Brezilyalı model Adriana Lima Andre Lemmers ile 2024 yılında evlendi. Çift 12.5 milyon dolara satın aldıkları villayı satışa çıkarmalarıyla gündemde. Adriana Lima ile Andre Lemmers işleri sebebiyle evi satmaya karar verdi.

Los Angeles Brentwood'daki 7400 karelik lüks villada, beş yatak odası ve 7 banyo mevcut. Ayrıca bir yatak odası ve bir banyodan ibaret konuk evi de bulunduran lüks villada yok yok...