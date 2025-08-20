Adriana Lima'nın lüks villası satışta! 16 milyon dolar istenen evde yok yok...

Brezilyalı model Adriana Lima Andre Lemmers ile 2024 yılında evlendi. Çift 12.5 milyon dolara satın aldıkları villayı satışa çıkarmalarıyla gündemde. Adriana Lima ile Andre Lemmers işleri sebebiyle evi satmaya karar verdi.
Los Angeles Brentwood'daki 7400 karelik lüks villada, beş yatak odası ve 7 banyo mevcut. Ayrıca bir yatak odası ve bir banyodan ibaret konuk evi de bulunduran lüks villada yok yok...
Çiftin satışa çıkardığı evin ana yatak odasında bir şömine ve giyinme bölümü yer alıyor. Yüzme havuzu, ateş çukuru, bahçe mutfağı bulunan evde Adrian Lima ve Andre Lemmers'in üç yıldır yaşadığı evin sunduğu olanaklar arasında. Ayrıca bir de açık havada spor bölümü de yer alıyor.
Evin iç kısmındaki mutfak ise yemek pişirmeyi sevenlerin başını döndürecek bir donanıma sahip.
Ayrıca Lima ile Lemmers burada yaşamak için 100 bin dolar harcayarak özel bir sinema salonuna da sahip oldu.
Lima ve Lemmers bu efsane villayı bir de koruma altına almış. Lima ile Lemmers evi satın aldıktan sonra yapay zeka destekli bir kamera ve güvenlik sistemi kurdurdu.
Evlerinde güvenliği sağlamak için bir de otomatik lazer ışınları ve 7 gün 24 saat silahlı devriye ile donattı. The Washington Post'un haberine göre bu sistem, tanımadığı yüzleri anında ayırt eden ve saniyeler içinde canlı güvenlik ekibini uyarabilen bir özelliğe sahip.
