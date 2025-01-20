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Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı mı? Esme öldü mü? Deha son bölüm seyirciyi çok üzdü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 07:44
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Deha'da Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrıldığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Deha son bölümde yaşananlar sosyal medyayı salladı. Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu öldü mü, Esme ayrıldı mı soruları araştırılmaya başlandı.

Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılığı dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu’nun canlandırdığı Esme karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta dizide Esme ve Devran’ın yüzük taktığı sahneler, büyük heyecan yaratmıştı. Ancak, dizinin ilerleyen bölümleriyle birlikte Esme’nin hikayesinin nasıl sonlanacağı izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Peki, Esme diziden ne zaman ayrılacak? Esme ölecek mi? İşte tüm merak edilenler…

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ESME DEHA'DAN NASIL AYRILDI?

Dizinin sevilen karakteri Esme’nin geleceği, son gelişmelerle birlikte değişiyor. Devran, Esme’yi hem kendisinden hem de çevresinin kötülüğünden korumak için azad etti. Bu karar, seyircileri derinden üzdü. Esme ölmedi, ancak Devran ile vedalaşarak diziden ayrıldı. Bu ayrılık, izleyiciler için duygusal anlar yaşattı.

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Büyük ayrılık! Aras Bulut'tan veda paylaşımı Büyük ayrılık! Aras Bulut'tan veda paylaşımı

Ahsen Eroğlu’nun Esme karakterine veda etmesiyle ilgili iddialar giderek güçleniyor. Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılmasının ardından Esme’nin hikayesinin nasıl değişeceği de merak konusu oldu.

DEVRAN VE ESME'NİN VEDA SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dizinin son bölümlerinde Esme’nin ölümüne dair hiçbir açıklama yapılmazken, izleyiciler Devran ve Esme arasındaki veda sahnelerinin ardından pek çok paylaşım yaptı.

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Esme'nin Ayrılığı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Esme karakterinin ayrılığı beni çok üzdü.
Ayrılmasını bekliyordum, sürpriz olmadı.
Devran ile olan veda sahneleri duygusaldı.

AHSEN EROĞLU SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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