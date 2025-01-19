Ahsen Eroğlu diziden ayrılıyor! Deha final mı yaptı? Deha bu akşam var mı?

Deha dizisinde tansiyon giderek yükseliyor! Ay Yapım imzalı dizinin başrol karakterlerinden Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Damla Serim'in yazdığı ve Umut Aral'ın yönettiği diziden sızan bilgilere göre, hikayede değişiklikler yaşanıyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.

DEHA BU AKŞAM VAR MI?

Dizinin başrol oyuncusunun ayrılığı sonrası, seyirciler büyük bir merak içinde "Deha final mi yaptı?" ve "Deha bu akşam var mı?" sorularını sormaya başladı. Deha dizisi son 2 hafta boyunca RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmamıştı. Ancak, 19 Ocak Pazar akşamı dizinin yeni bölümü ekrana gelecek ve seyircilerle buluşacak.

DEHA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Henüz dizinin final yapıp yapmayacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Ayrıca, Deha ekibi, başrol oyuncusunun diziden ayrılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişme, dizinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratırken, Deha hayranları büyük bir merakla yeni bölümü bekliyor.

Deha yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deha yeni bölüm 19 Ocak Pazar akşamı 20.00'de ekrana gelecek.