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  4. Deha dizisinde büyük ayrılık: Ahsen Eroğlu'nun vedasının ardından Aras Bulut İynemli paylaştı

Deha dizisinde büyük ayrılık: Ahsen Eroğlu'nun vedasının ardından Aras Bulut İynemli paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 08:01
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Deha dizisinde başrol oyuncusunun ayrılığı seyirciyi şoke etti. Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu son bölümde diziye veda etti. Ahsen Eroğlu'nun rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ise paylaşımlarıyla gündem oldu.

Deha dizisinde büyük ayrılık: Ahsen Eroğlu'nun vedasının ardından Aras Bulut İynemli paylaştı

Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı popüler dizi Deha'da büyük bir ayrılık yaşandı. Sevilen Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, diziye veda etti. Diziye son veda sahnesinde Sezen Aksu'nun duygusal şarkısıyla izleyicileri hüzünlendiren Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı, tüm takipçilerini derinden etkiledi.

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ESME'NİN VEDASI GÜNDEME DAMGA VURDU

Deha dizisinin son bölümünde yaşanan Esme’nin veda sahnesi, izleyiciler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ahsen Eroğlu’nun canlandırdığı Esme'nin karakterinin vedası, dizinin en unutulmaz anlarından biri oldu.

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Ahsen Eroğlu, Deha dizisinde son kez ekrana gelmesinin ardından Aras Bulut İynemli sessiz kalmadı. Rol arkadaşına dair peş peşe paylaşımlar yapan İynemli sosyal medyada gündem oldu. "Canım benim" notuyla rol arkadaşını paylaşan oyuncu beğeni topladı.

Deha'da başrol ayrıldı! Sosyal medyayı yıkan veda: Haksızlık... Deha'da başrol ayrıldı! Sosyal medyayı yıkan veda: Haksızlık...

Ahsen Eroğlu da o pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Aras Bulut İynemli
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