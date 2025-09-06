Aleyna Tilki yaşadıklarını açık açık anlattı: "Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?"

Henüz 16 yaşında çıkardığı “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Aleyna Tilki geniş kitlelere ulaştı. Çocuk yaşta müzik sektörüne giren Tilki sık sık kıyafetleri, şarkıları ve özel hayatıyla gündeme geliyor.
Pembe Yalanlar programında çocuk yaşta şöhret olmanın perde arkasındaki zorlukları samimi bir dille anlatan Aleyna Tilki, “Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım" dedi.
Aleyna Tilki devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Üç bakanlık ailemi elimden almaya çalıştı, çocuk esirgeme kurumuna verilmek istendim. Bu süreçte ailem ve ben çok yıprandık."
Sadece psikolojik değil, fiziksel olarak da ağır bedeller ödediğini ifade eden Tilki, yoğun sahne programlarının vücudunu nasıl zorladığını paylaştı:
“Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kilitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun alarm verdiğini hissettim.”
Okuyucu Yorumları 0 yorum