Aşk ve Gözyaşı dizisi ilk bölümden gündeme oturdu! Seyirciler Hande Erçel konusunda ikiye bölündü

ATV’nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle yayına girdi ve sosyal medyada tartışma alevlendi. Aşk ve Gözyaşı oyuncuları kadar dizinin Kore yapımıyla kıyaslanması ve hikaye de çok konuşuldu.
Dizinin başrollerini daha önce de beraber başka yapımlarda rol alan Hande Erçel ve Barış Arduç paylaşıyor.
Yapım, Güney Kore yapımı Queen of Tears’ın yerli uyarlaması olarak dikkat çekiyor ve ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Hikâyede Meyra ve Selim’in arasındaki sarsıcı kararlar, aile baskıları ve duygusal hesaplaşmalar merkeze alındı.
İzleyiciler, başrol oyuncusu Hande Erçel hakkında ikiye bölünmüş durumda: bazıları oyunculuğunu eleştirirken; diğerleri kimyasını ve performansını savunuyor.
Sosyal medyada tepkinin iki ana eksende toplandığı görülüyor: bir grup, Hande Erçel’in oyunculuğunu “aşırı duygusal” veya “doğallıktan uzak” bulup eleştirirken; diğer grup ise onun sahne duruşunu, Barış Arduç ile olan kimyasını ve karaktere kattığı yorumu övüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum