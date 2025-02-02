Atiye "Küçük bir ev diyemem" deyince merak edildi! İşte doğanın içindeki müstakil evi...

Yeni dünyaya gelen kızı Rumi, diğer kızları Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile gözlerden uzak yaşayan Atiye'ye Ferit Ömeroğlu "Bol çocuklu, bol hayvanlı, bol enstrümanlı ve bol müzikli bir evde yaşıyorsun. Dolayısıyla ben o ev hayatını çok merak ediyorum nasıl bir ev hayatın var?" diye sordu.