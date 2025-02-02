Atiye "Küçük bir ev diyemem" deyince merak edildi! İşte doğanın içindeki müstakil evi...

MYNET DETAY- Şarkıcı Atiye, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sorularını yanıtladı. Kısa süre önce üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
Yeni dünyaya gelen kızı Rumi, diğer kızları Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile gözlerden uzak yaşayan Atiye'ye Ferit Ömeroğlu "Bol çocuklu, bol hayvanlı, bol enstrümanlı ve bol müzikli bir evde yaşıyorsun. Dolayısıyla ben o ev hayatını çok merak ediyorum nasıl bir ev hayatın var?" diye sordu.
Atiye ise "Yani gerçekten dediğin gibi bol müzikli bol hayvanlı bol çocuklu çok kalabalık bir aileyiz. Akrabalarımız da geliyor, yurt dışından da geliyor annem mesela bizimle kalıyor. Evde müzik çalışmalarımız da oluyor" yanıtını verdi.
Ferit Ömeroğlu ise dayanamayarak "İzleyiciler şu an kaç metrekare evde kaldığını, nasıl bir evde kaldığını çok merak ediyorlar. Büyük bir evin var herhalde?" dedi.
Atiye ise "Küçük bir ev diyemem, büyük bir ev müstakil bahçeli. Öyle olması gerekiyor gürültülü bir aileyiz. Kurdumuz var uluyor geceleri, kedilerimiz de var. Müzisyen arkadaşlarımız da var. Müstakil bir evde iyi ki oturuyoruz" dedi.
Atiye bir süre önce Emirgan'daki lüks detaylara sahip evinden ayrılmıştı.
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