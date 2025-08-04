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Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Aylin Aslım, plajda 4 yaşındaki oğlunu mayosuz yüzdürdüğü için kendisine tepki gösteren bir kişiyle yaşadıklarını paylaştı. Aslım sinirlerine hakim olamayarak küfür etti.

Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler
Kubra Akalın

Ben Kalender Meşrebim, Senin Gibi, Özgürce Yaşa gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aylin Aslım bir süre önce İstanbul'u terk etmişti.

Orman Umut Çağlan adında bir oğlu olan Aslım, Antalya'da yaşıyor ve tatil için Kaş'a gitti. Kaş'ta plajda oğlunu oynatan Aylin Aslım bir kişiden aldığı uyarıyla deliye döndü.

"Dört yaşındaki oğlumla tatildeyim. Yıllarca huzur içinde yaşadığım yerde dün denize girdik" diyen Aylin Aslım şunları yazdı:

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler G1

"Oğlum bilek boyu suda oynuyor, ben de yanında oturuyorum. Birkaç çocuklu aile daha var. Adamın biri şezlonglardan kalkıp denize doğru yürürken oğluma bakıp iki elini yana açarak 'BU NE YA' gibi bir hareket yaptı. Hemen beni fark etti ve 'MAYOSU YOK MU' dedi."

Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler G2

Aylin Aslım devamında ise "Ben oğlumdan önceki hayatımda duygu regülasyonu çok zayıf biriydim. Özellikle öfkemi idare edememek kendimden en yakındığım konuydu. Oğlum doğar doğmaz mantığa sığmaz bir şekilde, bu konuda hayatım boyunca olmayı istediğim kişi oldum. Karşımdakine avaz avaz karşılık vermeden, sesini yükseltmeden, küfretmeden konuşabilen birine dönüştüm." ifadelerini kullandı.

Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler G3

"Bu sayede, bu adam denize çıplak girmiş ve kovasıyla oynayan dört yaşındaki oğlumdan rahatsız olup bana “MAYOSU YOK MU” dediğinde ona “VAR DA SANA NE LAN A.K. MUN” demedim" diyen şarkıcı sinirlenerek yaşadıklarını anlattı: "Sadece şöyle bir baktım, bir nefes aldım, kafamı sallayarak “VAR MAYOSU” dedim sadece. “VAR AMA GİYDİRMEDİM, NAPICAN?” demek istediğimi anladı. “BU YAŞTA ÇOCUĞUN MAYOLUK Bİ CİNSİYETİ OLMAZ, SORUN NEDİR?” dedim. O anda denizden 5–6 yaşlarında iki kızı çıkıyordu. “BENİM KIZLARIMIN CİNSİYET ANLAYIŞI VAR AMA, OLMAZ BÖYLE” dedi."

Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler G4

"Baksan gayet modern bir çekirdek aile" diyen Aylin Aslım yaşadıklarından sonra çok sinirlenerek ağzını bozdu:

Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler G5

"Dört yaşındaki çocuğun plajda mayosuz oynamasından rahatsız olacak kadar sapıtmış insanlara iki çift lafım var" diyen şarkıcı sert çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Aylin Aslım
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