Aylin Aslım 4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Ben Kalender Meşrebim, Senin Gibi, Özgürce Yaşa gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aylin Aslım bir süre önce İstanbul'u terk etmişti.

Orman Umut Çağlan adında bir oğlu olan Aslım, Antalya'da yaşıyor ve tatil için Kaş'a gitti. Kaş'ta plajda oğlunu oynatan Aylin Aslım bir kişiden aldığı uyarıyla deliye döndü.

"Dört yaşındaki oğlumla tatildeyim. Yıllarca huzur içinde yaşadığım yerde dün denize girdik" diyen Aylin Aslım şunları yazdı: