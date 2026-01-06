Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme

Survivor 2026’da Bayhan’ın “varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok” diyerek üç kilo pirinci tek günde pişirmesi sosyal medyada gündem oldu. Adada yaşanacak zor günleri düşünmeden tüm pirinci pişirdiği için yarışmacılardan tepki gören Bayhan geri adım atmadı.

Bayhan'ın bu tavrı sosyal medyayı da salladı. Yarışmada da başarı gösteren Bayhan'ı seyirciler destekledi. Seyircilerden "Bu kadar sezon neredeydin?", "Sayende Survivor izliyoruz" yorumları geldi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...