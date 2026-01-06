MAGAZİN

Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme

Survivor 2026'da yarışan Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde yapması olay oldu. Sosyal medyada konuşulan Bayhan'a seyirciden destek yorumları gecikmedi.

Survivor 2026’da Bayhan’ın “varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok” diyerek üç kilo pirinci tek günde pişirmesi sosyal medyada gündem oldu. Adada yaşanacak zor günleri düşünmeden tüm pirinci pişirdiği için yarışmacılardan tepki gören Bayhan geri adım atmadı.

Bayhan Survivor a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı ya seslendi: All Star getirme 1

Bayhan'ın bu tavrı sosyal medyayı da salladı. Yarışmada da başarı gösteren Bayhan'ı seyirciler destekledi. Seyircilerden "Bu kadar sezon neredeydin?", "Sayende Survivor izliyoruz" yorumları geldi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...

"SAYENDE SURVIVOR İZLİYORUZ"

Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme G1
Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme G2
Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme G3
Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme G4
Bayhan Survivor'a damga vurdu! Seyirci Acun Ilıcalı'ya seslendi: All Star getirme G5
