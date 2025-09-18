Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı

Podyumların en çok aranan modellerinden Bella Hadid yıllar önce kaptığı Lyme hastalığı yüzünden zor günler yaşıyor. Hemen hemen her gün çeşitli acılar yaşadığını ifade eden Bella Hadid'in hastalığı yeniden nüksetti.
Daha önce modelliğe bu yüzden ara veren Hadid, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara "Üzgünüm, her zaman kayıplara karışıyorum, sizi seviyorum çocuklar" notunu düştü.
Herkesten uzaklaşıp, şehirden uzak bir yerde tedavi olan Bella Hadid, gözyaşı döktüğü anlardan serum anlarına kadar en doğal hallerini paylaştı. Hayranlarından pek çok destek mesajı alan Bella Hadid daha önce şunları söylemişti:
"Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar.
Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim."
