Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı

Bella Hadid, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle yeniden zor günler geçiriyor. Sağlık sorunları sebebiyle tedavi sürecine odaklanan ünlü model, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla hayranlarının desteğini topladı.

Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı
Kubra Akalın

Podyumların en çok aranan modellerinden Bella Hadid yıllar önce kaptığı Lyme hastalığı yüzünden zor günler yaşıyor. Hemen hemen her gün çeşitli acılar yaşadığını ifade eden Bella Hadid'in hastalığı yeniden nüksetti.

GÖZLERDEN UZAKTA TEDAVİ

Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı G1

Daha önce modelliğe bu yüzden ara veren Hadid, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı G2

Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara "Üzgünüm, her zaman kayıplara karışıyorum, sizi seviyorum çocuklar" notunu düştü.

Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı G3

Herkesten uzaklaşıp, şehirden uzak bir yerde tedavi olan Bella Hadid, gözyaşı döktüğü anlardan serum anlarına kadar en doğal hallerini paylaştı. Hayranlarından pek çok destek mesajı alan Bella Hadid daha önce şunları söylemişti:

Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı G4

"Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar.

Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı G5

Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim."

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
