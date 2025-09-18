Bella Hadid'in hastalığı ne? Ünlü model tedavi anlarını paylaştı

Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim."