Ben Leman'da Demir ve Leman'ın ateşli sahnesi sosyal medyayı salladı

Ben Leman dizisinin son bölümde Demir ve Leman'ın sahneleri çok konuşuldu. Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik'in oyunculuğu çok beğenilirken öpüşme sahnesine yorum yağdı.

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolünde olduğu Ben Leman dizisinde erkek başrol ise Özgür Çevik. Son dönemde ekranda kalabilmek için reyting mücadelesi veren dizide iddialı sahneler vardı.

BEN LEMAN'DA ATEŞLİ SAHNELER

13 Aralık akşamı yayınlanan Ben Leman dizisinde Leman ve Demir'in sevişme sahnesi sosyal medya X'i salladı.

BEN LEMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman’ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman’ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter.

Güzelkoy’un karanlığı Leman’ı yutmak üzereyken tutunabileceği tek kişi vardır… Demir. Demir’e gerçeği söyleyip söylememe arasındadır Leman.

Son bölümde Demir'in evine giden Leman'ın ateşli sahneleri sosyal medyada pek çok yoruma sebep oldu. Kimi sahnenin gerçekçiliğini ve oyuncuları beğenirken kimi de 'izlerken utandım' yorumlarında bulundu.

