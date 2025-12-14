Ben Leman'da Demir ve Leman'ın ateşli sahnesi sosyal medyayı salladı

BEN LEMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman’ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman’ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter.