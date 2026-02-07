MAGAZİN

Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı

Kanye West’in eşi Bianca Censori, uzun süren sessizliğini bozarak ünlü rapçinin cinsel taciz davalarını ve kendisini kontrol ettiği iddiaları hakkında ilk kez konuştu; yaşananların evlilikleri boyunca ruh sağlığını derinden etkilediğini itiraf etti.

Kanye West’in eşi Bianca Censori, evlilikleri boyunca yaşanan skandallar hakkında ilk kez konuştu. Vanity Fair’e verdiği kapsamlı röportajda 31 yaşındaki mimar Censori, West hakkında açılan cinsel taciz davaları ve kendisini yönlendirdiği yönündeki iddialara açıklık getirirken, tüm bu sürecin ruh sağlığı üzerinde ağır bir bedel yarattığını anlattı.

"AYLARCA KALP MASAJI YAPIYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"

Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı G1

2022 yılında Kanye West ile evlenen Bianca Censori, rapçinin kamuoyunda infial yaratan çıkışları sonrası uzun süre sessizliğini korumuştu. Ancak Censori, bu sessizliği bozarak West’in manik dönemleri, evliliklerinde yaşanan zorluklar ve kendisine yönelik “kontrol ediliyor” iddiaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı G2

Kanye West’in manik atakları sorulduğunda duygulanan Censori, “Yapabildiğim tek şey onun yanında olmak ve yardım etmekti. Bu yıl, aylarca CPR (kalp masajı) yapıyormuş gibiydi. Ona yetecek sevgi ve empatiye sahibim ama dünyanın bunu anlayamadığını biliyorum” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı G3

Bu süreçte Kanye’den ayrılmayı düşündüğünü de itiraf eden Censori, bu düşüncenin “yüzeysel” olduğunu fark ettiğini ve evliliği için mücadele etmeyi seçtiğini söyledi.

"AÇIK GİYİNMEYE ZORLANMADIM"

Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı G4

Kanye West’in eski çalışanları tarafından açılan ve cinsel saldırı, taciz ve düşmanca çalışma ortamı iddialarını içeren davalar da röportajda gündeme geldi. Kamuoyundaki tepkilerin Kanye’ye milyonlarca dolarlık marka kaybı yaşattığını hatırlatan Censori, kendisinin bu dönemde “PR temizliğiyle değil, evliliği ayakta tutmakla meşgul olduğunu” söyledi.

Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı G5

Son dönemde Bianca Censori’nin cesur kıyafetleri ve çıplaklığa varan tarzı, Kanye West’in onu yönlendirdiği iddialarını da beraberinde getirmişti. Censori bu iddiaları net bir dille reddederek, “Çıplaklığa karşı açık bir takıntım var. Kıyafetlerimi eşimle birlikte tasarlıyorduk. Bu bir iş birliğiydi, bana ne giyeceğim söylenmedi” ifadelerini kullandı.

