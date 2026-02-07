Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı

Kanye West’in eşi Bianca Censori, evlilikleri boyunca yaşanan skandallar hakkında ilk kez konuştu. Vanity Fair’e verdiği kapsamlı röportajda 31 yaşındaki mimar Censori, West hakkında açılan cinsel taciz davaları ve kendisini yönlendirdiği yönündeki iddialara açıklık getirirken, tüm bu sürecin ruh sağlığı üzerinde ağır bir bedel yarattığını anlattı.
2022 yılında Kanye West ile evlenen Bianca Censori, rapçinin kamuoyunda infial yaratan çıkışları sonrası uzun süre sessizliğini korumuştu. Ancak Censori, bu sessizliği bozarak West’in manik dönemleri, evliliklerinde yaşanan zorluklar ve kendisine yönelik “kontrol ediliyor” iddiaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kanye West’in manik atakları sorulduğunda duygulanan Censori, “Yapabildiğim tek şey onun yanında olmak ve yardım etmekti. Bu yıl, aylarca CPR (kalp masajı) yapıyormuş gibiydi. Ona yetecek sevgi ve empatiye sahibim ama dünyanın bunu anlayamadığını biliyorum” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.
Bu süreçte Kanye’den ayrılmayı düşündüğünü de itiraf eden Censori, bu düşüncenin “yüzeysel” olduğunu fark ettiğini ve evliliği için mücadele etmeyi seçtiğini söyledi.
Kanye West’in eski çalışanları tarafından açılan ve cinsel saldırı, taciz ve düşmanca çalışma ortamı iddialarını içeren davalar da röportajda gündeme geldi. Kamuoyundaki tepkilerin Kanye’ye milyonlarca dolarlık marka kaybı yaşattığını hatırlatan Censori, kendisinin bu dönemde “PR temizliğiyle değil, evliliği ayakta tutmakla meşgul olduğunu” söyledi.
Son dönemde Bianca Censori’nin cesur kıyafetleri ve çıplaklığa varan tarzı, Kanye West’in onu yönlendirdiği iddialarını da beraberinde getirmişti. Censori bu iddiaları net bir dille reddederek, “Çıplaklığa karşı açık bir takıntım var. Kıyafetlerimi eşimle birlikte tasarlıyorduk. Bu bir iş birliğiydi, bana ne giyeceğim söylenmedi” ifadelerini kullandı.
