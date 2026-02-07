Bianca Censori sessizliğini bozdu: Kanye West itirafı

Son dönemde Bianca Censori’nin cesur kıyafetleri ve çıplaklığa varan tarzı, Kanye West’in onu yönlendirdiği iddialarını da beraberinde getirmişti. Censori bu iddiaları net bir dille reddederek, “Çıplaklığa karşı açık bir takıntım var. Kıyafetlerimi eşimle birlikte tasarlıyorduk. Bu bir iş birliğiydi, bana ne giyeceğim söylenmedi” ifadelerini kullandı.