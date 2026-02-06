SPOR

Galatasaray, Can Armando Güner'i resmen duyurdu: "Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin"

Galatasaray, Gladbach'ın Türk asıllı Arjantinli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, "Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Can Armando Güner" ifadesini kullandı.

Mustafa Fidan

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galatasaray, Güner'in videosuna yer vererek "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin" dedi.

CAN ARMANDO GÜNER GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ PASAPORTU VAR

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach genç takımında 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.

