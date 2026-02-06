Galatasaray, Can Armando Güner'i resmen duyurdu: "Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin"

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galatasaray, Güner'in videosuna yer vererek "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin" dedi.

CAN ARMANDO GÜNER GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ PASAPORTU VAR

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach genç takımında 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.