Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de, Fransız mücevher markasının Dubai'deki 20. yıl davetinde ortaya çıktı. Özel geceden karelerini peş peşe yayınlayan ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz'in son haline yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz bu birlikteliği kısa süre önce noktalamıştı.

Dilan Çiçek Deniz in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı 1

Deniz şimdi de katıldığı etkinlerle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Fransız mücevher markası Boucheron’un Dubai’deki MENA 20. yıl davetindeki uluslararası konuklar arasında yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı 2

Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyelerle bir araya gelen Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı 3

YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Kendine ne yapmış?', 'Hangisi Dilan', 'Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum', 'Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki' gibi yorumlar yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz
