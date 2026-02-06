Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz bu birlikteliği kısa süre önce noktalamıştı.

Deniz şimdi de katıldığı etkinlerle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Fransız mücevher markası Boucheron’un Dubai’deki MENA 20. yıl davetindeki uluslararası konuklar arasında yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyelerle bir araya gelen Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Kendine ne yapmış?', 'Hangisi Dilan', 'Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum', 'Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki' gibi yorumlar yapıldı.