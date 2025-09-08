MAGAZİN

Bir döneme damga vurdu! Engin Koç köyüne prefabrik ev yaptırdı, ekip biçmeye başladı! "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum"

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Engin Koç, İstanbul'un kalabalığından sıkılınca soluğu Sivas'ın Hafik ilçesinde aldı. Köy evi yaptıran yıldız isim toprakla uğraşmaya da başladı. Engin Koç "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum" dedi.

Bir dönem Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi isimlerle kamera karşısına geçen manken ve oyuncu Engin Koç'un son hali ortaya çıktı. Mankenlik kariyeri ile hafızalara kazınan ve Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Engin Koç, Sivas'ın Hafik ilçesinde köyüne ev yaptırdı.

AİLESİYLE SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Aslen Sivaslı olan Engin Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte köy evi yaptırdı. Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e ev yaptıran Engin Koç, bahçesinde toprakla da uğraşıyor.

Köyüne hemen her yıl gelip gittiğini ve genelde akrabalarında kaldığını belirten Koç, bu nedenle kendine ait bir ev yapmak istediğini belirterek, "Burada insanın özüne dönüp de özüyle beraber, kendi olması, kendisiyle tanışması çok önemli. Onun için burayı seçtim.

Başka bir alternatifi zaten yok, olamazdı zaten. Her zaman burada bir yuvam olsun, anahtarı bende olan ufak bir yerim olsun istedim. İşte Allah nasip etti böyle bir ufak bir prefabrik ev yaptık. Gelince kapısını açıp da içinde kalabileceğim bir yer. Bütün halalarım, köy bütün hepsi akraba zaten. Tabi yazları hep gelirdim ben buraya çocukluğumda da. Daha evvel geldiğimde halalarımda kalıyordum. Olmuyor tabi ev ev üstünde. Allah nasip etti bir ev yaptık" diye konuştu.

İstanbul'u sevdiğini ama kalabalığın insanı yorduğunu belirten Engin Koç, "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum.

Çok insan kabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İstanbul hala güzel, çok keyifli bir yer ama bence uzun süre kalınacak bir yer değil artık. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri, ruhları dinlenecekleri yer arıyor. Burada insan rahatlıyor" dedi.

