'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Gülten'i Selin Genç evlendi!

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakterine hayat veren Selin Genç, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile Budapeşte'de evlendi. Selin Genç'in gelinliği beğeni topladı.

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakterine hayat veren Selin Genç özel hayatıyla gündeme geldi.

TRANSPARAN DETAYLI GELİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile evlendi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Selin Genç'in sade ama iddialı gelinliği ise sosyal medyadan tam not aldı. Transparan detaylara sahip gelinlik beğeni topladı.

Selin Genç sosyal medyadan "Kasımda aşk başkadır" notuyla nikah pozlarını da paylaştı. 

Oyuncu paylaşımında "Şimdi heyecanla bir sonraki bölümü bekliyoruz...  Resmi düğün filmi! Baskı yok - ama zaten patlamış mısırımız var!" yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Selin Genç
