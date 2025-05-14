Cannes'da yeni kırmızı halı kurallarına rağmen! Bella Hadid çok iddialı: Arkasını dönünce...

Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetelere izin verilmiyor" ifadeleri yer aldı.