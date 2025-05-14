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Cannes'da yeni kırmızı halı kurallarına rağmen! Bella Hadid çok iddialı: Arkasını dönünce...

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda giyilen kıyafetlere bazı kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kurallar sonrası gözler ünlülere döndü. Bella Hadid yine adından söz ettiren cesur seçimiyle dikkat çekti.

Kubra Akalın

Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta başladı. Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldıklarını açıkladı.

24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarına uyması istendi.

Mynet'in Sesi

KURAL DİNLEMEDİ

Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetelere izin verilmiyor" ifadeleri yer aldı.

Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi "gerekli" olarak nitelendirildi. Ayakkabı seçimi için ise "topuklu veya topuksuz zarif ayakkabılar ve sandaletler" uygun görüldü.

Ancak birçok davetli, 78. Cannes Film Festivali’nde uygulamaya konan yeni kırmızı halı kurallarını hiçe sayar gibiydi. Aralarında kırmızı halının müdavimlerinden olan Bella Hadid’in de bulunduğu birçok model ve oyuncu bu kuralları açıkça ihlal etti.

28 yaşındaki süper model Bella Hadid, geceye siyah saten, derin yırtmaçlı ve iç çamaşırsız giydiği cesur elbisesiyle damga vurdu.

Kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle kırmızı halıda dikkatleri üzerine çeken Bella Hadid yine adından söz ettirdi.

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Bella Hadid
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