Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığını duyan ünlü isimler sessiz kalmadı! "Kınıyorum"

2 Nisan'da gerçekleşen boykota çağrı yapan ünlü isimler gündemdeydi. Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından boykota destek olan oyunculardan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un da X hesapları da kapatıldı.
Öte yandan boykot çağrısında bulunan Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu sabaha karşı gözaltına alındı.
Oyuncular Sendikası yaşanan süreci takip ettiğini açıklarken Kaan Urgancıoğlu "Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diyerek meslektaşına destek oldu.
Ayrıca Ahsen Eroğlu, Nurgül Yeşilçay da ünlü oyuncuya destek mesajı paylaştı.
Kubilay Aka Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek paylaşımı yaparak yaşananları kınadığını söyledi ve "Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir" dedi. Aka "Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının farkında. Cem kardeşimizi serbest bırakın.” ifadelerini kullandı.
“Tüm oyuncu arkadaşlarımın yanındayım! Tek tek yazmak için her dakika gündemi takip etmek gerekiyor! X hesapları kapanabiliyor her an her şey oluyor.”
Selahattin Paşalı, Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek paylaşımında bulundu.
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