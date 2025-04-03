MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığını duyan ünlü isimler sessiz kalmadı! "Kınıyorum"

Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek vermesi ve boykot paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. Oyuncunun gözaltına alındığını duyan ünlü isimler destek paylaşımlarında bulundu.

Kubra Akalın

2 Nisan'da gerçekleşen boykota çağrı yapan ünlü isimler gündemdeydi. Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından boykota destek olan oyunculardan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un da X hesapları da kapatıldı.

GnmDJLLWoAA4Kh1

Öte yandan boykot çağrısında bulunan Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu sabaha karşı gözaltına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

Oyuncular Sendikası yaşanan süreci takip ettiğini açıklarken Kaan Urgancıoğlu "Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diyerek meslektaşına destek oldu.

Ayrıca Ahsen Eroğlu, Nurgül Yeşilçay da ünlü oyuncuya destek mesajı paylaştı.

Mynet'in Sesi

GÖZALTINDAKİ OYUNCUYA DESTEK MESAJLARI

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Kubilay Aka Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek paylaşımı yaparak yaşananları kınadığını söyledi ve "Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir" dedi. Aka "Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının farkında. Cem kardeşimizi serbest bırakın.” ifadelerini kullandı.

Kaan Urgancıoğlu

Kaan Urgancıoğlu

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

“Tüm oyuncu arkadaşlarımın yanındayım! Tek tek yazmak için her dakika gündemi takip etmek gerekiyor! X hesapları kapanabiliyor her an her şey oluyor.”

Ahsen Eroğlu

Ahsen Eroğlu

Selahattin Paşalı, Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Cem Yiğit Üzümoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

2 Nisan'da ikiye katladı

2 Nisan'da ikiye katladı

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay! 250 TL’yi bugün yatırıyorlar…

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay! 250 TL’yi bugün yatırıyorlar…

Temmuz zammını bekleyen memur ve emekli için yolun yarısına gelindi!

Temmuz zammını bekleyen memur ve emekli için yolun yarısına gelindi!

G.Saray'dan Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

G.Saray'dan Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.