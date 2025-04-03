Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığını duyan ünlü isimler sessiz kalmadı! "Kınıyorum"

Kubilay Aka

Kubilay Aka Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek paylaşımı yaparak yaşananları kınadığını söyledi ve "Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir" dedi. Aka "Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının farkında. Cem kardeşimizi serbest bırakın.” ifadelerini kullandı.