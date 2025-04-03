Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı Cem Yiğit Üzümoğlu sabaha karşı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden, Saraçhane'de CHP protestolarına katılan oyuncu boykot çağrısı da yapmıştı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU NEDEN GÖZALTINDA?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu çağrıların ardından nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürülürken, beş kişiyi arama çalışması sürüyor.

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Cem Yiğit Üzümoğlu geçtiğimiz gün şu paylaşımı yapmıştı:

"Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır."

Oyuncular Sendikası gözaltı haberleri sonrasında şu açıklamayı yaptı:

PROTESTOLARA KATILDI

NOW TV'nin olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Saraçhane’de düzenlenen eyleme de katılmıştı.

Oyuncu ayrıca şu paylaşımıyla da konuşulmuştu: