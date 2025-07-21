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Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti

2 haftadır Türkiye'de reklam gelirleri düşük olmasından dolayı yayınlanmayan Çift Kişilik Oda dizisinin son bölümünün bir kısmı "Shadid" platformunda yayınlandı. Suudi Arabistan'da ekrana gelen diziyi gören seyirciler isyan etti.

Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti
Kubra Akalın

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi beğenilmesine rağmen erken final kararı verildi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Reklam gelirleri düşük olan dizinin 8. bölümde bitirilmesi istendi. NOW ekranlarında seyirciyle buluşan dizinin geçtiğimiz iki haftada ise 7. bölümü yayınlanmamıştı. Yayın akışında da görünmeyen Çift Kişilik Oda dizisi hakkındaki bir gelişme seyirciyi çıldırttı.

Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan da yayınlanınca seyirci isyan etti 1

Dizinin yeni bölümünün Suudi Arabistan’da yayınlandığı fark edildi. Çift Kişilik Oda sizinin yeni bölümünün yarısı (platformda dizi süreleri kısa olduğu için) dizinin yayın haklarını satın alan "Shadid" platformunda yayınlandı.

Sosyal medyada bu duruma tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

SEYİRCİ ÇOK KIZDI

Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti G1
Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti G2
Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti G3
Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti G4
Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti G5
Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç bir şarkı dinlemiyorum, hiç bir şarkıcının artık konserlerine gitmiyorum, hiç bir sinema film ve tv de dizi filmi seyir dahi etmiyorum.Hepsini Özgür Özel in talimatı gereği BOYKUT ETTİM.
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