Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın son bölümü sürekli erteleniyordu! Suudi Arabistan'da yayınlanınca seyirci isyan etti

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi beğenilmesine rağmen erken final kararı verildi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Reklam gelirleri düşük olan dizinin 8. bölümde bitirilmesi istendi. NOW ekranlarında seyirciyle buluşan dizinin geçtiğimiz iki haftada ise 7. bölümü yayınlanmamıştı. Yayın akışında da görünmeyen Çift Kişilik Oda dizisi hakkındaki bir gelişme seyirciyi çıldırttı.

Dizinin yeni bölümünün Suudi Arabistan’da yayınlandığı fark edildi. Çift Kişilik Oda sizinin yeni bölümünün yarısı (platformda dizi süreleri kısa olduğu için) dizinin yayın haklarını satın alan "Shadid" platformunda yayınlandı.

Sosyal medyada bu duruma tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: