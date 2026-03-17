Dilan Çiçek Deniz, Oscar partisine davet edildi! Tarzıyla büyüledi

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, Elton John AIDS Foundation Oscar Party’ye davet edilen ilk Türk oyuncu oldu.
West Hollywood Park’ta gerçekleşen gecede yer alan Deniz, lime yeşili The Attico elbisesiyle iddialı bir kırmızı halı görünümü sergiledi.
Transparan ve payetli tasarımını Aquazzura çanta ve topuklu ayakkabılarla tamamlayan oyuncu güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Oscar gecesinin uluslararası davetlileri arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz'in tarzı sosyal medyada pek çok kez paylaştı ve beğeni topladı.
