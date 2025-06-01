Dilan Polat'ı yerden yere vurmuştu! Feyza Altun ve Dilan Polat kavuşması sosyal medyayı salladı

Avukat Feyza Altun uzun süre yerden yere vurduğu fenomen Dilan Polat ile buluştu.

Daha önce “Ölsem bir araya gelmem” diyen Altun’un bu kavuşması sosyal medyayı salladı. Ortak arkadaşları Sevim Alan’ın nikah şahitliğini yapan ikili yanak yanağa poz verdi.

Sosyal medyada ise Feyza Altun'a pek çok eleştiri yapıldı. Dilan Polat’ın paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, Feyza Altun gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu.

FEYZA ALTUN'DAN AÇIKLAMA

"Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi" diyerek açıklama yapan Feyza Altun şunları söyledi:

"Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım!!! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu."

Sosyal medyada Feyza Altun'a dair yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle...