MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ekrem İmamoğlu için dayanışma sandığına giden ünlüler! Sosyal medyada paylaştılar

Ekrem İmamoğlu için kurulan dayanışma sandıklarına ünlü isimler de gitti. Hatice seçim kombini geleneğini sürdürürken Can Bonomo, Şebnem Bozoklu, Müjde Uzman gibi isimler de oy paylaşımlarında bulundu.

Kubra Akalın

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenliyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında parti üyesi olmayanlar için kurulan "dayanışma sandıklarında" da yoğun bir kalabalık var.

23 Mart sabahı tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı "Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

Seren Serengil, Hatice gibi ünlü isimler de dayanışma sandıklarında boy gösterdi. Ayrıca sandığa giden isimlerden biri de Can Bonomo ve Öykü Karayel oldu.

İki ünlü isim çocuklarını da yanına alarak oy kullandı ve pozlarını da sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcı paylaşımına "Güzel günlere…" notunu düştü.

Bu isimler dışında Ekrem İmamoğlu için dayanışma oyu kullanan ünlüler şu pozları verdi:

Mynet'in Sesi

OY PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hatice

Ceylan Ertem

Seren Serengil 

Danla Bilic

Ayşecan Tatari

Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Tutuklama sonrası Özel'den ilk yorum: 'Kayyum' sözleri dikkat çekti

Tutuklama sonrası Özel'den ilk yorum: 'Kayyum' sözleri dikkat çekti

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.