Ekrem İmamoğlu için dayanışma sandığına giden ünlüler! Sosyal medyada paylaştılar

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenliyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında parti üyesi olmayanlar için kurulan "dayanışma sandıklarında" da yoğun bir kalabalık var.

23 Mart sabahı tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Seren Serengil, Hatice gibi ünlü isimler de dayanışma sandıklarında boy gösterdi. Ayrıca sandığa giden isimlerden biri de Can Bonomo ve Öykü Karayel oldu.

İki ünlü isim çocuklarını da yanına alarak oy kullandı ve pozlarını da sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcı paylaşımına "Güzel günlere…" notunu düştü.

Bu isimler dışında Ekrem İmamoğlu için dayanışma oyu kullanan ünlüler şu pozları verdi: