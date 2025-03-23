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Seren Serengil "Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Ekrem İmamoğlu için oy verdi

Seren Serengil Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürecinde sözleriyle gündeme gelmişti. Serengil “CHP’ye katıldım, artık mücadelelerinde yanlarındayım…” diyerek paylaştı.

Seren Serengil "Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Ekrem İmamoğlu için oy verdi
Kubra Akalın

Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardı ardına gelen yasaklara tepki göstermişti. Serengil, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya seslendiği bir video paylaştı, ‘Her şeyi yasaklıyorsunuz’ ifadelerini kullanarak isyan etmişti.

Seren Serengil yaşananlar sürerken CHP'ye katıldığını açıkladı.

"Ben bundan böyle CHP üyesiyim partiye katıldım bunu sizlerle paylaşmak isterim" diyerek şunları yazdı:

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"Daha fazla işe yaramak istiyorum ülkem için, hayvanlarımız için, sizler için daha aktif bir şekilde çalışmak istiyorum artık bu şart oldu. Kendi sitemde oy kullanmaya tam 45 dakikada gittim böyle bir yoğunluk var, cumhurbaşkanlığı ön seçiminde adayımız Ekrem İmamoğlu için oy kullandık vatana millete hayırlı olsun..."

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Seren Serengil daha sonra ise oy kullandığı Beykoz bölgesinde oluşan sırayı ve kalabalığı da paylaştı.

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