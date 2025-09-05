MAGAZİN

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor"

Engin Polat ile zaman zaman boşanacakları iddiaları gündeme gelen Dilan Polat evden kovuldu. Engin Polat hem karısını hem de çocuklarını kovdu. Dilan Polat "Komedi sebepler bahane arıyor" dedi.

Kubra Akalın

Cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat'ın özel hayatı pek yolunda gitmiyor. Zaman zaman Engin Polat ile boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat evden kovuldu.

Bir süredir aralarında iletişimin azaldığını söyleyen Dilan Polat kovulunca soluğu Sıla Doğu'nun yanında aldı. Peş peşe açıklamalar yapan Dilan Polat eşi hakkında "Komedi sebepler bahane arıyor" dedi.

Engin Polat, Dilan Polat ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" 1

Dilan Polat peş peşe yaptığı açıklamalarda "Basbayağı hepiniz bu evden gidin dedi.

Engin Polat, Dilan Polat ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" 2

Fenomen isim kocasının kendisine deli muamelesi yaptığını da ifade etti. Gece boyunca paylaşım yapan fenomen isim "Yarın hayatımın ilk günü" demeyi de ihmal etmedi.

İşte Dilan Polat'ın tüm açıklamaları:

EVDEN KOVULUNCA PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" G1
Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" G2
Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" G3
Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" G4
Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor" G5
