Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocuklarını evden kovdu! "Bana deli muamelesi yapıyor"

Cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat'ın özel hayatı pek yolunda gitmiyor. Zaman zaman Engin Polat ile boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat evden kovuldu.

Bir süredir aralarında iletişimin azaldığını söyleyen Dilan Polat kovulunca soluğu Sıla Doğu'nun yanında aldı. Peş peşe açıklamalar yapan Dilan Polat eşi hakkında "Komedi sebepler bahane arıyor" dedi.

Dilan Polat peş peşe yaptığı açıklamalarda "Basbayağı hepiniz bu evden gidin dedi.

Fenomen isim kocasının kendisine deli muamelesi yaptığını da ifade etti. Gece boyunca paylaşım yapan fenomen isim "Yarın hayatımın ilk günü" demeyi de ihmal etmedi.

İşte Dilan Polat'ın tüm açıklamaları: