Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun yaşı merak edildi! Cesur pozları dikkat çekti

Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, yeni dizi Eşref Rüya ile izleyiciden tam not aldı! Oyunculuğuyla seyirciyi şaşırtmayı başaran Benderlioğlu, sosyal medyada övgü dolu yorumların odağı oldu.
Dizide Necip Memili’nin canlandırdığı Gürdal’ın kardeşi olarak yer alan Benderlioğlu, diziye dair “Ekip harika, özellikle Necip’e bayılıyorum! Gerçekten abi-kardeş gibi olduk. Çağatay ise bambaşka biri… Oldukça sağlam bir karakter" dedi.
Güçlü performansıyla dikkatleri üzerine dikkat çeken Benderlioğlu canlandırdığı Irmak karakteriyle ilgili şöyle konuştu:
“Klasik kadın karakterlerden farklı olarak olayların akışına kapılmayan, aksine olayları yönlendiren güçlü ve zeki bir figür olarak izleyiciyi peşinden sürükleyecek. Seyirci tam onu sevecekken, bir sonraki sahnede herkesi ters köşeye yatıracak.”
Dizinin yayınlanmasından sonra Instagram'da takipçi sayısı da artan Ceren Benderlioğlu'nun cesur pozları da beğeni topladı.
Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum