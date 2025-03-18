Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, eşi kimdir, aslen nereli? Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir?

Kanal D ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden dikkat çekti. Eşref Rüya'nın kadrosundaki isimler hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Benderlioğlu hakkında tüm merak edilenler..

EŞREF RÜYA IRMAK BOZOK KİMDİR?

Gürdal’ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel 'in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.

Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı. TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.

2 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu Emir Benderlioğlu ile evlendi. 24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kızı dünyaya geldi.