MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca...

Fenomen isimler Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan; 'Yanıyolar' diyerek tezgahta boyoz satarak popüler olan boyozcuya gittiler. 4 fenomenin ödediği para sosyal medyada çok konuşuldu.

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca...
Kubra Akalın

Ünlü içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, son dönemde “Yanıyolar!” diyerek tezgahta boyoz satarak popüler hale gelen meşhur boyozcuyu ziyaret etti.

İzmir'de 4 fenomenin gittiği boyozcuda öden hesap tutarı da sosyal medyada gündem oldu.

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

TEPKİLER GECİKMEDİ

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca... G1

7 bin TL hesap ödeyen fenomenlerin videosu sosyal medya hesabı X'e düşünce yorumlar da gecikmedi. 

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca... G2

Boyoz yedikten sonra çekime devam eden fenomenlerden Ataberk Doğan "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye sorup ödedikleri parayı söyleyince diğer isimler şoke oldu.

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca... G3

Ataberk Doğan "7.600 dedi 7 bine düştü" dedi. Diğer fenomenler ise boyozun tanesinin kaç TL olduğunu anlamaya çalışarak "Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor" sözleriyle isyan etti.

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca... G4

“Yanıyolar!” diyerek tezgahında boyoz satarak fenomen olan esnaf ise yenilen, içilen şeyleri sayarak video çekti.

Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan boyoz tezgahına ödediği parayla gündemde! Tepki yağınca... G5

Boyoz yedikten sonra çekime devam eden fenomenlerden Ataberk Doğan "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye sorup ödedikleri parayı söyleyince diğer isimler şoke oldu.

Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı boyoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.