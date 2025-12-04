Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

2025 yılı, televizyon ve dijital platformlarda birbirinden iddialı yapımlara sahne oldu. Peki, Türk izleyicisi en çok hangi dizileri merak etti, hangi yapımların adını arama motorlarında zirveye taşıdı? İşte merakla beklenen o liste...

Türkiye'deki izleyicinin nabzını tutan Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın Arama Trendleri" raporunu yayınladı. Bu raporun en çok ilgi çeken kategorilerinden biri olan "En Çok Aranan Diziler" listesi de belli oldu.

İşte Google Türkiye verilerine göre, 2025'te en çok merak edilip aranan, en çok konuşulan ilk 10 dizi...