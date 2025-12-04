MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

Google, 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi açıkladı. Listede Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu Eşref Rüya ilk sırada yer aldı.

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

2025 yılı, televizyon ve dijital platformlarda birbirinden iddialı yapımlara sahne oldu. Peki, Türk izleyicisi en çok hangi dizileri merak etti, hangi yapımların adını arama motorlarında zirveye taşıdı? İşte merakla beklenen o liste...

Türkiye'deki izleyicinin nabzını tutan Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın Arama Trendleri" raporunu yayınladı. Bu raporun en çok ilgi çeken kategorilerinden biri olan "En Çok Aranan Diziler" listesi de belli oldu.

İşte Google Türkiye verilerine göre, 2025'te en çok merak edilip aranan, en çok konuşulan ilk 10 dizi...

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

1-Eşref Rüya

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi G1

2- Squid Game

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi G2

3- Gassal

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi G3

4- Uzak Şehir

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi G4

5- Kral Kaybederse

Google açıkladı: 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan 10 dizi G5
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.