Gülseren Ceylan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti: Hizmetçiyi götürdü, kız arkadaşıma yazıldı

Ayrıca Ceylan devamında "Bu biliyorsunuz eski karısıyla da bu yüzden boşandı bakıcıyla bir şeyleri vardı biz inanmıyorduk doğruymuş! Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Neler yaptığını siz anlayın artık" diyerek şoke etti.