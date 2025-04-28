Gülseren Ceylan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti: Hizmetçiyi götürdü, kız arkadaşıma yazıldı

Mehmet Ali Erbil hakkında gündem olan iddialar bu sefer eski aşkı Gülseren Ceylan'dan geldi. Kısa süre önce ayrılan Ceylan sosyal medyada eski sevgilisine dair olay ithamlarda bulunarak ifşa etti.
Gülseren Ceylan konuşmasında "Benim kız arkadaşıma yazıldı, evdeki hizmetçiyi götürdü. Bütün devleti insanları dolandırdın" dedi.
Ayrıca Ceylan devamında "Bu biliyorsunuz eski karısıyla da bu yüzden boşandı bakıcıyla bir şeyleri vardı biz inanmıyorduk doğruymuş! Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Neler yaptığını siz anlayın artık" diyerek şoke etti.
Gülseren Ceylan'ın iddialarının ardı arkası kesilmedi. Mehmet Ali Erbil'in 10 bin dolar karşılığında yurt dışına gittiğini ve reklamlarda yer aldığını iddia eden Ceylan "Bütün halkı bilmiyordum diyerek kandırdı" dedi.
Gülseren Ceylan ayrıca Erbil'den şiddet gördüğünü de iddia etti. İddialarını sürdüren Ceylan Erbil'in asistanıyla ilgili de "Beni zengin adamlara pazarlamaya çalıştı" diyerek şoke etti.
2021 yılında Erbil’in evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini iddia eden Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" demişti.
Sayan daha sonra paylaşımı silmişti.
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