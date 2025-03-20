Hacı Sabancı'yı babalık sorusu kızdırdı! Karısı Nazlı Sabancı'yı bile arkada bıraktı

Muhabir bu sefer de eşinin tepki çeken iftar paylaşımını sordu. Sabancı ise “Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?' dedi. Ardından ise Hacı Sabancı, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede satılan bir şey olduğunu iddia ederek 'Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil.” dedi.