Hacı Sabancı'yı babalık sorusu kızdırdı! Karısı Nazlı Sabancı'yı bile arkada bıraktı

Bir süredir Suudi Arabistan'da tatilde olan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ülkeye döndü. Son günlerde hem babalık davasıyla hem de eşinin iftar paylaşımıyla gündemde olan Sabancı tatil dönüşü Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.
Muhabirleri görünce koşar adımlarla uzaklaşmak isteyen Hacı Sabancı, eşinin iftar sunumu ve Uzay bebek sorusu sorulunca sinirlendi.
Muhabirleri fark eden Hacı Sabancı bir anda hızlı adımlarla yürümeye başlayarak Nazlı Sabancı’yı arkasında bıraktı. Muhabirlerin, “Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı” demesi üzerine ise alelacele “Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun” cevabını verdi.
Muhabir bu sefer de eşinin tepki çeken iftar paylaşımını sordu. Sabancı ise “Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?' dedi. Ardından ise Hacı Sabancı, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede satılan bir şey olduğunu iddia ederek 'Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil.” dedi.
Konu evlilik dışı çocuğu Uzay'a gelince ise Sabancı gerildi.
Babalık davası hakkındaki sorulardan rahatsız olan Hacı Sabancı, “Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok' açıklamasında bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum