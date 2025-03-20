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  4. Hacı Sabancı'yı babalık sorusu kızdırdı! Karısı Nazlı Sabancı'yı bile arkada bıraktı

Hacı Sabancı'yı babalık sorusu kızdırdı! Karısı Nazlı Sabancı'yı bile arkada bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.03.2025 07:36
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Hacı Sabancı'nın, yapılan babalık testi sonucunda 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu kesinleşmişti. Eşi Nazlı Sabancı ile tatil dönüşü görüntülenen Sabancı bu konudaki sorulara çok sinirlendi.

Bir süredir Suudi Arabistan'da tatilde olan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ülkeye döndü. Son günlerde hem babalık davasıyla hem de eşinin iftar paylaşımıyla gündemde olan Sabancı tatil dönüşü Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.

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KARISINI ARKADA BIRAKTI

Muhabirleri görünce koşar adımlarla uzaklaşmak isteyen Hacı Sabancı, eşinin iftar sunumu ve Uzay bebek sorusu sorulunca sinirlendi.

Muhabirleri fark eden Hacı Sabancı bir anda hızlı adımlarla yürümeye başlayarak Nazlı Sabancı’yı arkasında bıraktı. Muhabirlerin, “Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı” demesi üzerine ise alelacele “Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun” cevabını verdi.

Muhabir bu sefer de eşinin tepki çeken iftar paylaşımını sordu. Sabancı ise “Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?' dedi. Ardından ise Hacı Sabancı, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede satılan bir şey olduğunu iddia ederek 'Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil.” dedi.

Konu evlilik dışı çocuğu Uzay'a gelince ise Sabancı gerildi.

Babalık davası hakkındaki sorulardan rahatsız olan Hacı Sabancı, “Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok' açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı
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