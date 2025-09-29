Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı

Sahne dansları, özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Kerem Bürsin ile Milano Moda Haftası'nda boy gösterdi.
Modanın kalbinin attığı Milano’da podyuma çıkan Dolce&Gabbana’nın özel davetlileri arasında bulunan Hadise bu davetin hakkını verdi.
Hadise, markanın runway koleksiyonundan seçilen özel bir tasarımla davete katıldı ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Hadise'nin tül benzeri, tamamen şeffaf bir kumaş üzerine inşa edilen elbise, iç giyim detaylarını görünür kılmasıyla da oldukça çekiciydi.
Elbisenin tamamına yayılmış büyük, zümrüt tonlarında taş benzeri işlemeler ise şarkıcıya bir bakana bir daha baktırdı.
Etkinlikte ayrıca Hollywood’un kült yapımlarından “Şeytan Marka Giyer” filminin devam projesi için sahneler de çekildi.
Gişe rekortmeni filmin ikonik yıldızları Meryl Streep ve Stanley Tucci’nin de katıldığı bu çekimlerde Hadise, aynı karede yer alarak uluslararası arenada dikkat çekmeyi başardı.
