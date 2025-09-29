MAGAZİN

Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı

İddiasını her zaman ortaya koyan Hadise, Milano Moda Haftası'nda dikkatleri üzerine çekti. Şeffaf seçimiyle fiziğini sergileyen Hadise yine adından söz ettirdi.

Kubra Akalın

Sahne dansları, özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Kerem Bürsin ile Milano Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Modanın kalbinin attığı Milano’da podyuma çıkan Dolce&Gabbana’nın özel davetlileri arasında bulunan Hadise bu davetin hakkını verdi.

CÜRETKAR SEÇİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı G1

Hadise, markanın runway koleksiyonundan seçilen özel bir tasarımla davete katıldı ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı G2

Hadise'nin tül benzeri, tamamen şeffaf bir kumaş üzerine inşa edilen elbise, iç giyim detaylarını görünür kılmasıyla da oldukça çekiciydi.

Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı G3

Elbisenin tamamına yayılmış büyük, zümrüt tonlarında taş benzeri işlemeler ise şarkıcıya bir bakana bir daha baktırdı.

Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı G4

Etkinlikte ayrıca Hollywood’un kült yapımlarından “Şeytan Marka Giyer” filminin devam projesi için sahneler de çekildi.

Hadise'den şeffaf seçim! Bir bakan bir daha baktı G5

Gişe rekortmeni filmin ikonik yıldızları Meryl Streep ve Stanley Tucci’nin de katıldığı bu çekimlerde Hadise, aynı karede yer alarak uluslararası arenada dikkat çekmeyi başardı.

