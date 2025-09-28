MAGAZİN

Hadise ve Kerem Bürsin Milano Moda Haftası’nda! Dantelli sütyen-pantolon kombini olay oldu

Kubra Akalın

Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’ne birlikte katılan ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz ve başarılı oyuncu Kerem Bürsin, bu kez İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Moda Haftası kapsamında boy gösterdi.

İkilinin katıldığı Dolce & Gabbana defilesi, moda dünyasının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

Çarpıntı dizisinde Aras karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kerem Bürsin, defile öncesi objektif karşısına geçti.

Kariyeri ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Hadise ise siyah kombiniyle göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcının pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Menajeri İnan Kırdemir de Hadise’nin fotoğraflarını “Kraliçe H” notuyla paylaştı.

Hadise'nin dantelli sütyen, uzun kaban ve parıltılı taş detaylarla süslenmiş yüksek bel jean pantolon kombini sosyal medyada çok beğenildi.

Hadise Kerem Bürsin
