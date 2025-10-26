MAGAZİN

Hailey Bieber’dan estetik itirafı: “Yüzümde botoks yok, sadece çenemde var”

Ünlü model ve girişimci Hailey Bieber, estetik işlemlerle ilgili merak edilenleri samimiyetle anlattı. Yüzüne botoks yaptırmadığını söyleyen Bieber, doğal görünümünü koruma kararı aldığını açıkladı.

Kubra Akalın

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu. 28 yaşındaki model, Owen Thiele’nin In Your Dreams adlı podcast programına konuk oldu ve güzellik rutininden estetik tercihine kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulundu.

"30 YAŞIMA KADAR..."

Hailey Bieber’dan estetik itirafı: “Yüzümde botoks yok, sadece çenemde var” G1

Bieber, “Çenemdeki kas sıkışması (TMJ) nedeniyle oraya botoks yaptırdım ama yüzümün hiçbir yerine botoks yaptırmadım. 30 yaşıma kadar botoks yaptırmamaya kendime söz verdim. O yaşa geldiğimde istersem o zaman düşünürüm,” dedi.

Hailey Bieber’dan estetik itirafı: “Yüzümde botoks yok, sadece çenemde var” G2

Rhode markasının kurucusu olan model, annesi Kennya Baldwin’in doğal güzelliğinden ilham aldığını da dile getirdi: “Annem cildine hiçbir şey yaptırmaz ama hâlâ inanılmaz görünüyor.”

Hailey Bieber’dan estetik itirafı: “Yüzümde botoks yok, sadece çenemde var” G3

Hailey, ayrıca bazı işlemleri çok sevdiğini belirterek “PRP’yi (Platelet Rich Plasma) çok seviyorum. Koldan alınan kanın ayrıştırılıp mikroneedling ile uygulanması işlemi bana çok iyi geliyor,” ifadelerini kullandı.

Hailey Bieber’dan estetik itirafı: “Yüzümde botoks yok, sadece çenemde var” G4

Model, kan bazlı bir başka yöntem olan PRF (Platelet Rich Fibrin) enjeksiyonlarını da düzenli olarak yaptırdığını anlattı: “Kanın ısıtılıp soğutulmasıyla jel kıvamına getiriliyor ve daha sonra enjekte ediliyor. Bunu gülme çizgilerime ve göz altıma uygulattım. Kendi kanım olduğu için güvenle yaptırıyorum.”

Hailey Bieber’dan estetik itirafı: “Yüzümde botoks yok, sadece çenemde var” G5

Hailey Bieber, yılda birkaç kez PRF işlemi yaptırdığını ve zaman zaman hafif lazer uygulamaları da denediğini söyledi. Ancak genel olarak, yüzüne müdahale etmek yerine doğal cilt bakımına odaklandığını vurguladı.

