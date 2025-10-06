Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon...

Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin konuğu Türk sinemasının efsane ismi, Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün oldu. Usta oyuncu Ergün dört katlı, boğaz manzaralı ve sanat kokan evini ilk kez gösterdi.
Boğaz manzaralı evini ilk kez gösteren usta oyuncunun evinin her detayı dikkat çekici.
Tam bir resim tutkunu olan usta oyuncunun evi, adeta bir sanat galerisi gibi.
Salonun duvarlarını onlarca tablo yer alırken geniş salon klasik tarzda döşenmiş. Salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.
Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış. Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.
Boğaz’a karşı dört katlı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.
