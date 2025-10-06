MAGAZİN

Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon...

Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün Boğaz manzaralı, şahane bir bahçesi olan 4 katlı villasını Evrim Akın'a açtı. Tablolarla dolu evin her detayı görenleri büyüledi.

Kubra Akalın

Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin konuğu Türk sinemasının efsane ismi, Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün oldu. Usta oyuncu Ergün dört katlı, boğaz manzaralı ve sanat kokan evini ilk kez gösterdi.

HER DETAYI AYRI BİR DEĞERDE

Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon... G1

Boğaz manzaralı evini ilk kez gösteren usta oyuncunun evinin her detayı dikkat çekici.

Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon... G2

Tam bir resim tutkunu olan usta oyuncunun evi, adeta bir sanat galerisi gibi.

Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon... G3

Salonun duvarlarını onlarca tablo yer alırken geniş salon klasik tarzda döşenmiş. Salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.

Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon... G4

Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış. Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.

Halil Ergün'ün 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! Hatıralarla dolu bir salon... G5

Boğaz’a karşı dört katlı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.

Halil Ergün
